الاتحاد الأوروبي يتطلع لتيسير إجراءات الضرائب المستقطعة من المنبع على المستثمرين

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يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توحيد معايير الأنظمة الخاصة بالمطالبة بتخفيض الضرائب المستقطعة من المنبع على استثمارات الأوراق المالية عبر الحدود في جميع أنحاء التكتل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن وثيقة استشارية صادرة عن المفوضية الأوروبية أن مستثمري الاتحاد الأوروبي يمكنهم توفير أكثر من ثماني مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) سنويا إذا أدى نظام أكثر تناسقا للمطالبة باسترجاع الضرائب المستقطعة من المنبع إلى سهولة وسرعة في عملية الاسترداد، وكذلك إلى تقليل الازدواج الضريبي.

وأضافت الوثيقة أن الخيارات يمكن أن تشمل المزيد من التعاون بين السلطات الضريبية، أو تبني نماذج وتدابير موحدة.

ومن شأن تبني نظام موحد مساعدة السلطات الضريبية على اكتشاف الاحتيال الذي يتم من خلال استغلال الثغرات في اتفاقيات الازدواج الضريبي.

وسيكون متاحا تقديم تعليقات حتى 26 تشرين أول/أكتوبر، وسيتم استخدامها عند صياغة مقترح تشريعي نهاية عام 2022.