النيابة تتحفظ على 34 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 34 ألف عبوة متنوعة من المستلزمات الطبية، مجهولة المصدر، وبدون فواتير أو مستندات، وذلك بعد ضبطهم داخل مخزن "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، قبل ترويجهم في الأسواق.

وطلبت النيابة، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المسئول عنهم للتحقيق معه، بتهمة الغش التجاري، وإرسال عينة من المضبوطات للجهات المعنية لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن مخزن للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، لحيازته كميات من مستلزمات الطبية، مجهولة المصدر، وغير متوافرة الشروط الصحية.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، التي تشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.