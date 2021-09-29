ميسي: أتأقلم تدريجيا والأهم مواصلة الفوز

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أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سروره البالغ بتوقيع هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان وقيادة النادي الفرنسي للفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وافتتح إدريسا جاي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثامنة ثم أضاف ميسي الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 74.

وسجل ميسي أول هدف له بقميص سان جيرمان منذ انتقاله للنادي الفرنسي الشهر الماضي عقب نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

وقال ميسي لقناة "كانال+" التليفزيونية "كانت ليلة مثالية أمام منافس رائع".

وأضاف "بالنسبة لنا كان من المهم للغاية الفوز بعد التعادل على ملعب كلوب بروج 1 /1 في الجولة الأولى".

وختم الساحر الأرجنتيني بالقول "مسرور للغاية بالتسجيل ، لم ألعب كثيرا مؤخرا ، خضت مباراة واحدة فقط هنا على ملعب حديقة الأمراء ، أتأقلم بشكل تدريجي ، الشيء الأهم هو مواصلة الفوز".