قال ربيع ياسين مدرب منتخب مصر السابق للشباب، إنه كنت يتشاجر مع مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، من أجل الحصول على أموال لتنفيذ معسكر تدريب اللاعبين، موضحًا أنه لم يتحدث يوما عن الأموال وكان الهدف وطنيا بالأساس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "ليس من الصواب التضحية بأبنائنا في بطولة إفريقيا بتونس بسبب السبوبة"، موضحا أن اتحاد الكرة لم يكن يوما عادلا، وهو يحب ويكره حسب الأهواء الشخصية.

وأشار إلى أن هناك تربيطات في اتحاد الكرة لاختيار مدرب المنتخب، وأكّد ضرورة إنشاء لجان فنية لاختيار المدربين، وعقّب: "التربيطات في الاتحاد كبيرة والمصالح تحكم".

وأردف ربيع ياسين أنّ أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة لم يذهب مع البعثة المصرية في بطولة إفريقيا عام 2013 لأنه راهن على الخسارة، مضيفا أنه على أحمد مجاهد إعلاء مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى.