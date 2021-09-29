القوى العاملة: الاتفاق مع شركة لتوفير 10 آلاف منحة تدريب لخريجي الجامعات

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأربعاء، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وإحدى الشركات بشأن توفير 10 آلاف منحة تدريبية مجال تكنولوجيا المعلومات لشباب خريجى الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وتقضي الاتفاقية بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة تسريع تبني الرقمنة في مصر والشرق العربي، بما فى ذلك تنمية المواهب بالمهارات الرقمية من، وتلبية الحاجات المتزايدة إلى متخصصين يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لتصميم شبكات الكمبيوتر وبنائها وصيانتها.

وأكد سعفان أهمية التعاون بين الشركة والوزارة خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أننا نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل، ودعا إلى ضرورة وضع خطة زمنية لتنفيذ البروتوكول حتى يتسنى للجانبين متابعة الإنجاز ونتائج التدريب أولا بأول.

وأشار إلى أن مصر تعمل جاهدة في مجال التحول الرقمي الذي يعتبر مستقبل العمل في العالم، مشددا على ضرورة التصدي لأي عقبات أو مشكلات تواجه هذا البروتوكول، حتى نحقق الهدف المشترك بين الجانبين وهو تخريج أكبر عدد ممكن من المتدربين على البرامج التي يتم تقديمها.

ووجه بضم وحدات التدريب المتنقلة إلى البروتوكول حتى يصل التدريب على تكنولوجيا المعلومات لوظائف المستقبل إلى القرى والنجوع بمحافظات مصر.