ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إنديان ويلز للتنس

قرر نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، اليوم الأربعاء الانسحاب من بطولة إنديان ويلز للأساتذة، التي تنطلق الأسبوع المقبل.

سبق لديوكوفيتش الفوز بلقب البطولة خمس مرات، لكنه قرر الانسحاب في هذه النسخة.

وتوج ديوكوفيتش هذا الموسم بثلاث من بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، حيث بدأ الموسم بالفوز بلقب أستراليا المفتوحة، ثم فاز ببطولة فرنسا (رولان جاروس)، وأعقبها ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، لكنه أخفق في الفوز ببطولة أمريكا (فلاشينج ميدوز) بخسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف في وقت سابق من الشهر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) ما كتبه ديوكوفيتش على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حيث قال "أعتذر لأنني لن أرى جماهيري في إنديان ويلز، المكان المفضل لدي للذهاب إليه. أتمنى أن أراكم العام المقبل".

من جانبه، قال تومي هاس مدير البطولة "نشعر بخيبة أمل لأن نوفاك لن يتمكن من الانضمام إلينا في إنديان ويلز هذا الخريف".