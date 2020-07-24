أحمد سعد عن زواجه بعلياء بسيوني: بحاول أعمل اللي فشلت أعمله في حياتي

قال الفنان أحمد سعد، إنه يسعى لأن تكون علاقته بزوجته علياء بسيوني خاصة وليست كما وصفها «علاقة على مواقع التواصل الاجتماعي»، معلقًا: «بحاول أعمل اللي فشلت أعمله في حياتي للاستمتاع بعلاقتنا سويًا».

وأضاف سعد، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه قرر أن يلتقي بها في إيطاليا حتى يستمتعان بالخصوصية التي لا يستطيع التمتع بها في مصر، مشيرًا إلى أن زوجته تسافر إلى روما بصورة دورية.

وروى أحد المواقف الغريبة التي تعرض لها خلال تواجده في إيطاليا، متابعًا: «كنا نقف في ميدان كبير وواسع ليلًا واللحظة كانت مناسبة للشعور بالخصوصية والتعبير بمشاعري للطرف الآخر وألا أخاف من الناس وأتصرف بطبيعية».

وتابع أنه فوجئ بشخص هتف «صباح الفل يا أحمد يا سعد» في اللحظة التي كان يعبر فيها عن مشاعره لزوجته، مضيفًا: «بصيت لها وقولت لها إحنا فين؟ المشكلة إنه قال لي الجملة ومشي كإنه يعرفني، ده لو حصل في مشهد يبقى أوفر»، وفقًا لتعبيره.