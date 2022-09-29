 فلسطين: إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 9:31 ص | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 9:31 ص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأوضحت الوزارة -في بيان مقتضب- أن الإصابات الثلاث تركزت في الأطراف السفلية، وأنها أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجميعها مستقرة، وكان ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل منذ الليل وحتى الصباح.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل، فيما شهد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، وفي بلدة دورا، داهمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات شملت قرية بيت عوا وخرسا والطبقة، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واقتحمت عددا من المحال التجارية بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.


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