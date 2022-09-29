نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى إشراك التيار الصدري في الحكومة المقبلة

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الخميس إلى إشراك جميع القوى السياسية وعلى وجه الخصوص التيار الصدري في الحكومة العراقية المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وقال شاخوان عبد الله، خلال حضوره اليوم فعاليات اليوم الآخير لملتقى الرافدين للحوار "إن كنا نريد استقرارا سياسيا فعلينا بإشراك جميع القوى السياسية وبالأخص التيار الصدري من أجل العملية السياسية القادمة ونعول على الحوار والجهد المبذول من قبل الكتل السياسية".

وأضاف: "يجب أن يسبق الانتخابات المبكرة اتفاق سياسي من أجل قبول نتائج الانتخابات القادمة وأن يكون هنالك توافق سياسي قبيل إجراء أي انتخابات".

وذكر أن "تطبيق الدستور هو الحل في إنهاء المشاكل الحالية في العراق لأن عدم تطبيقه أوصل البلاد إلى ما نحن عليه"، مشيرا إلى أن "الخلل في إداره البلد هو الذي ظلم تمثيل المكونات العراقية في الحكومات".

ودعا نائب رئيس البرلمان القوى السياسية إلى التمسك بالهوية الوطنية وكل المناصب يجب أن تكون مناصب عراقية لا حزبية يدافع من خلالها عن مكونات الشعب العراقي دون تمييز.