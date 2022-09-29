بلينكن: الاستفتاءات الروسية لا تعكس إرادة الأوكرانيين

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن نتائج الاستفتاءين على انضمام المناطق المحتلة في جنوب وشرق أوكرانيا إلى روسيا "لا تعكس إرادة الشعب الأوكراني".

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة لا ولن تعترف أبدا بشرعية أو نتيجة هذه الاستفتاءات الصورية أو ضم روسيا المزعوم للأراضي الأوكرانية"، مشددا على أن "المشهد" الذي تقوم به روسيا "غير شرعي وينتهك القانون الدولي".

وأضاف بلينكن أن "روسيا أجبرت كثير من سكان المناطق التي استولت عليها على الفرار وأجبرت المواطنين الأوكرانيين الذين بقوا على الإدلاء بأصواتهم تحت تهديد السلاح، خوفا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".

يشار إلى أن الاستفتاءات التي تجريها القوات الروسية في أوكرانيا غير معترف بها في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، أعلن الكرملين عن أربع مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا سيتم ضمها يوم غد الجمعة.