أردوغان يدعو بوتين إلى تخفيف حدة التوتر

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى تخفيف حدة التوتر.

وقال أردوغان، فى مباحثات مع بوتين، إن مثل هذه الخطوات متوقعة من موسكو، خاصة فيما يتعلق بقضية ضم بعض المناطق الأوكرانية، بحسب ما أوردته وزارة الاتصالات التركية اليوم.

كان أردوغان قد انتقد في وقت سابق إجراء استفتاءات فى الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وتعتبر تركيا شريكا مقربا من روسيا، رغم عضويتها فى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتعتبر الاستفتاءات بشأن ضم المناطق المحتلة فى جنوب وشرق أوكرانيا لروسيا غير معترف بها دوليا، ويعود السبب في ذلك إلى أنها أجريت بما يتعارض مع القوانين الأوكرانية والدولية، وبدون توافر أدنى المعايير الديمقراطية.