مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت مصادر محلية فلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من القوات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم عن المصادر قولها إن "المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

ووفق الوكالة "يتعرض الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا".

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، إن 15 مسجدا تعرضت لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ بداية العام الجاري.

وأضاف البكري، في بيان صحفي اليوم، أن "هذه الانتهاكات تأتي في ظل سياسة احتلالية ترمي إلى إتاحة المجال أمام المستوطنين للعمل دون أي ضوابط أو قيود، حتى فيما يتعلق بالأماكن الدينية والمساجد، بهدف الدفع بالمنطقة إلى حرب دينية لا يمكن تحديد نتائجها على المنطقة بأسرها".

وكانت العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأوقاف وثَّقت في عام 2021، الاعتداء على أكثر من 10 مساجد في الضفة، إضافة إلى العشرات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.