نائبة الرئيس الأمريكي تصل سول في زيارة للتأكيد على قوة تحالف البلدين

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى كوريا الجنوبية، صباح اليوم الخميس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول، وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن طائرة هاريس حطّت في قاعدة "أوسان" الجوية آتية من طوكيو حيث حضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في 8 يوليو.

وأضافت أن بيونج يانج تعتبر زيارة هاريس للمنطقة المنزوعة السلاح خطوة استفزازية، إذ سبق لها وأن وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عندما زارت الحدود بين الكوريتين، في أغسطس الماضي، بأنّها "أسوأ مدمّرة للسلام الدولي".

وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة سلسلة غير مسبوقة من تجارب الأسلحة وهي تحضر، بحسب وكالة الاستخبارات في سول، لإجراء تجربة نووية جديدة.