الروس الفارون إلى كازاخستان يواجهون عمليات تفتيش جديدة على الحدود

في ظل استمرار تدفق الروس إلى كازاخستان هربا من احتمالية اضطرارهم للقتال في أوكرانيا، أعلن المسؤولون عن إجراءات جديدة لتحديد الذين تم تجنيدهم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الإدارة الإقليمية القول اليوم الخميس، إنه سوف يتم وضع أجهزة رصد عند نقطة كاراوزك الحدودية في منطقة استراخان بجنوب روسيا.

وقد اصطف رجال في سن التجنيد لمسافة كيلومتر عند نقطة العبور، وهى إحدى النقاط العديدة التي تربط روسيا بكازاخستان.

وعند الحدود، سوف يتم فحص جوازات سفر المغادرين روسيا ومطابقتها مع لوائح التجنيد. ولن يسمح بالمغادرة لمن تنطبق عليهم شروط التجنيد وليس لديهم مانع رسمي أو إذن لعدم الخدمة في الجيش.

وقالت إدارة الهجرة في كازاخستان أمس الأول الثلاثاء إن نحو 100 ألف مواطن روسي دخلوا كازاخستان منذ إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين عن التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر الجاري.