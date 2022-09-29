كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات في بحر الشرق

قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الخميس إن بلادهم والولايات المتحدة واليابان ستجري تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات في المياه الدولية لبحر الشرق في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، وسط تصاعد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن تنظم الدول الثلاث التدريب غدا الجمعة، حيث تضغط بيونج يانج لتطوير صواريخ باليستية تطلق من الغواصات مع تقنين سياسة نووية حازمة تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية توجيه ضربات وقائية في حالات الطوارئ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت آخر مرة أجريت فيها مثل هذه التدريبات البحرية الثلاثية في أبريل 2017.