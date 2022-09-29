 كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات في بحر الشرق - بوابة الشروق
الخميس 29 سبتمبر 2022 7:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات في بحر الشرق

د ب أ
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 6:02 ص | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 6:02 ص

قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الخميس إن بلادهم والولايات المتحدة واليابان ستجري تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات في المياه الدولية لبحر الشرق في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، وسط تصاعد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن تنظم الدول الثلاث التدريب غدا الجمعة، حيث تضغط بيونج يانج لتطوير صواريخ باليستية تطلق من الغواصات مع تقنين سياسة نووية حازمة تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية توجيه ضربات وقائية في حالات الطوارئ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت آخر مرة أجريت فيها مثل هذه التدريبات البحرية الثلاثية في أبريل 2017.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك