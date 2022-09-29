قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إن الصين قلقة جدًا بشأن التوترات المتصاعدة في القدس، مؤكدًا أن «بكين تعارض أي إجراء لتغيير الوضع التاريخي الراهن للقدس من جانب واحد».

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، مساء الخميس، أضاف المتحدث الرسمي أن الصين تدعو الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، إلى التزام الهدوء وضبط النفس، من أجل منع خروج الوضع عن السيطرة.

وذكر أن السبب الجذري لتكرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يكمن في الغياب الطويل لتطبيق حل الدولتين.

وتابع: «المجتمع الدولي يحتاج إلى العمل بشكل قوي، وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، حتى يسود السلام في أقرب وقت ممكن».