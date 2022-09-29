تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو إلى أقل مستوياتها منذ عامين

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عامين.

وبحسب المسح الذي أجرته المفوضية الأوروبية وشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تراجع مؤشر الثقة خلال سبتمبر الحالي إلى 7ر93 نقطة مقابل 3ر97 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات 95 نقطة. ووصل المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر 2020.

ولأول مرة منذ فبراير 2021 تراجع مؤشر الثقة في القطاع الصناعي إلى سالب 4ر0 نقطة مقابل 1 نقطة واحدة في الشهر السابق. في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى سالب نقطة كاملة.

وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 9ر4 نقطة مقابل 1ر8 نقطة خلال الشهر الماضي وتوقعات المحللين التي كانت 7 نقاط.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 8ر28 نقطة وهو أقل مستوى للمؤشر على الإطلاق، في حين كان المؤشر في الشهر الماضي سالب 25 نقطة.

وتراجعت ثقة شركات تجارة التجزئة خلال الشهر الحالي إلى سالب 4ر8 نقطة بعد ارتفاعها في الشهر السابق إلى سالب 5ر6 نقطة. كما تراجع مؤشر ثقة قطاع التشييد من 4ر3 نقطة إلى سالب 6ر1 نقطة.