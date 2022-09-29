صادرات بريطانيا من الكهرباء تفوق وارداتها لأول مرة منذ 12 عاما

صدرت بريطانيا كمية من الكهرباء تفوق وارداتها منها خلال الربع الثاني من العام الحالي، لأول مرة منذ أكثر من عقد، وهو ما ساعد في سد العجز في فرنسا التي شهدت ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة تمديد وقف تشغيل المحطات النووية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كمية صادرات بريطانيا من الكهرباء والغاز الطبيعي زادت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 600% سنويا، بحسب البيانات الحكومية.

وأصبحت بريطانيا مصدرا صافيا للكهرباء بعد ارتفاع إنتاجها منها بنسبة 8.2% وتراجع الطلب بنسبة 5.5%.

كانت المرة السابقة التي زادت فيها صادرات الكهرباء عن الواردات في بريطانيا في 2010.

وتزايد الطلب على الكهرباء البريطانية في دول أوروبية مثل فرنسا التي تعمل مفاعلاتها النووية وعددها 56 مفاعلا بنحو نصف طاقتها التشغيلية بسبب الحاجة إلى الصيانة. وتعتبر أسعار الكهرباء في فرنسا من أعلى الأسعار في أوروبا، في حين يتم نقل الكهرباء عبر كابلات ضخمة مما يرفع التكلفة.