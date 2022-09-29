وزيرة الخزانة الأمريكية تخطر البيت الأبيض باستعدادها لمواصلة عملها بعد الانتخابات النصفية

أخطرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مسؤولي البيت الأبيض بأنها مستعدة للبقاء في منصبها بعد الانتخابات النصفية؛ لرغبتها في مواصلة مشروعات حيوية، وفقا لمصادر مطلعة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن رغب يلين في البقاء تأتي بينما يبدأ موظفو البيت الأبيض في الاستعداد لتغيرات محتملة في الوزارات أو رحيل موظفين كبار، بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، بما في ذلك الفريق الاقتصادي للرئيس جو بايدن.



ووصفت المصادر هذه المناقشات بأنها مبدئية وغير مدفوعة بأي توقعات عن رحيل مسؤولين بعينهم.



وليست هناك علامات على ما إذا كان بايدن، الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن المناصب الكبرى، يريد إجراء تغييرات.