روسيا تعلن عن إطلاق رحلات سياحية إضافية إلى مصر بدءا من نوفمبر

تطلق شركة «ريد وينجز» الروسية للطيران، رحلات إلى مصر من موسكو وأربع مدن في جنوب روسيا، ابتداءً من نوفمبر المقبل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».



وقال موقع «أتور» السياحي، اليوم الخميس، إنه «سيتم تشغيل الرحلات من مطار دوموديدوفو في موسكو إلى مدينة الغردقة، اعتبارا من 1 نوفمبر ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الثلاثاء والسبت والأحد، وإلى شرم الشيخ أيام الثلاثاء والخميس والسبت».



وبالإضافة إلى سعر التذكرة، يترتب دفع رسوم إضافية للوقود بقيمة 25 دولارًا للوجهة الواحدة، وتشمل تكلفة النقل الأمتعة (10 كيلوجرامات) وحقائب اليد (خمسة كيلوجرامات).



وفي نهاية شهر نوفمبر أيضًا، سيبدأ برنامج رحلة إلى منتجعات مصر من مدن فلاديقفقاز وسوتشي ومحج قلعة ومينيراليني فودي.



وتم تحديد كتل المقاعد على هذه الرحلات من قبل منظمي الرحلات السياحية إنتوريست و«فن أند سن»، حيث تبدأ تكلفة الجولات السياحية من 116 ألف روبل لمدة سبعة أيام.