وزير العدل الكويتي: الإجراءات الحكومية الأخيرة حسنت بيئة الانتخابات

قال وزير العدل الكويتي المستشار جمال الجلاوي، إن «العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، والإجراءات المتخذة أتت بنتائجها»، مؤكدًا أن الوزارة تعالج أي قصور في العملية.



وأضاف خلال تصريحات، نشرتها صحيفة «القبس» الكويتية، صباح الخميس: «نحن نعالج أي قصور، ونتوقع كثافة كبيرة جداً وهو ما شاهدناه خلال جولة في الدائرتين الرابعة والخامسة».



وذكر الجلاوي في تصريح للصحفيين، أن «الإجراءات الحكومية الأخيرة حسنت بيئة الانتخابات وهو أمر لاقى قبولًا كبيرًا من الناخبين».



وأشار إلى المجهود المشترك من الجهات الحكومية سواء الداخلية أو العدل أو غيرهما، لافتاً أن وزارة العدل اليوم تشارك بقوة من خلال القضاة وموظفيها.