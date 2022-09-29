دعوات في المركزي الأمريكية لمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم

قالت محافظة فرع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن البنك المركزي الأمريكي الذي رفع بالفعل سعر فائدته الرئيسية بواقع ثلاث نقاط مئوية هذا العام، عليه أن يستمر في الزيادة لكبح التضخم المرتفع.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت ميستر اليوم الخميس في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن "أسعار الفائدة الحقيقية التي يتم الحكم عليها، وفقا لتوقعات التضخم في العام المقبل، يجب أن تكون في منطقة إيجابية، وأن تظل كذلك لفترة من الوقت". وقالت: "مازلنا حتى ليس في منطقة مقيدة، بشأن سعر الفائدة الاتحادي".



ورفع مسؤولو مجلس الاحتياط أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر، للاجتماع الثالث على التوالي، بما يصل بهدف سعر الفائدة الاتحادي القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3 إلى 25ر3%.



وقالت: "في ملخص توقعاتي الاقتصادية أن التضخم سينخفض، لكن يجب أن نرفع أسعار الفائدة إلى أن يتم الاتجاه النزولي للتضخم"، واصفة توقعاتها بأنها ربما تكون أعلى قليلا من متوسط التوقعات.