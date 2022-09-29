الأمم المتحدة تدين الهجوم على مدرسة بإقليم كردستان بالعراق

أدانت كل من منظمة اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الهجوم الذي طال مدرسة في مخيم للاجئين الإيرانيين في كويا بإقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن إصابة طفلين ومقتل امرأة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تقدمت كل من اليونيسف ومفوضية اللاجئين بأحر التعازي لأسر وأصدقاء القتلى، وتمنت للأطفال المصابين الشفاء العاجل والكامل.

وقالت ممثلة اليونيسف "شيما سنجوبتا" في بيان أممي إن الهجمات على الأطفال ومرافقهم المدرسية غير مقبولة، ويمكن أن تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال، وشددت على وجوب أن تكون المرافق المدرسية دائما مكانا آمنا لكل طفل، حيث يمكن للأطفال التعلم واللعب والنمو لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وكررت اليونيسف دعوتها إلى جميع الأطراف لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، واحترام إعلان المدارس الآمنة.

من جانبها أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان آخر عن قلق بالغ إزاء هجوم اليوم والذي تسبب بأضرار في مخيمات اللاجئين الإيرانيين في كويا في إقليم كردستان العراق، وتنخرط المفوضية في حوار وثيق مع السلطات فيما يتعلق بالاحتياجات العاجلة للأشخاص الأكثر تضررا.

وفي تغريدة على موقعها على تويتر، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي):"يرفض العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك الجوار سيادته بشكل روتيني ومن دون عقاب" وشددت على أن "دبلوماسية الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة،" داعية إلى توقف هذه الهجمات "على الفور".

ودعت "يونامي" الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف، قائلة "هناك حلول، ولكن لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البنّاء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري".