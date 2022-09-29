مصدر مقرب من الصدر يتهم عدة جهات باستهداف المنطقة الخضراء

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اتهم مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر "المحتل وأذنابه من الإرهاب وفلول البعث الصدامي"، بالمسؤولية عن قصف المنطقة الخضراء.

وقال صالح محمد العراقي عبر حسابه في "فيسبوك" المعروف باسم "وزير القائد" إن قصف المنطقة هدفه "إيقاع الفتنة" في العراق.

وقال العراقي: "نرفض رفضا قاطعا استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقصف المنطقة الخضراء".

وأضاف أنه، "حسب الظاهر فإن من قام بهذا العمل هو المحتل وأذنابه من الإرهاب وفلول البعث الصدامي أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو اتهام (الثوار) بذلك".

وكانت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، تعرضت لاستهداف بقذائف هاون، سقطت قرب مجلس النواب.