وزير العدل الكويتي: حضور كثيف في الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة

أكد وزير العدل الكويتي المستشار جمال الجلاوي، أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات صارمة لمنع شراء الأصوات والانتخابات الفرعية وكل تجاوزات الانتخابات وهذا دليل على حرص القيادة السياسية في الكويت أن تكون الانتخابات نزيهة.

وقال الجلاوى، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحضور الكثيف اليوم الخميس في الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة يدل على أن هذه الانتخابات سوف تكون مختلفة وستشهد نسبة كبيرة من المشاركة تفوق كل النسب السابقة.

وأوضح أن تعديل طريقة التصويت الذي قامت به الدولة مؤخرا أدى إلى ارتياح كبير، حيث إن كل مواطن يستطيع الإدلاء بصوته حسب بطاقته الشخصية.

وأشار الجلاوى إلى أن هناك خطا ساخنا يشرف عليه القضاء لتلقي أي شكاوى والملاحظات في جميع اللجان الانتخابية .

وانطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها الكويت خلال عامين وسط إقبال كبير في الساعات الأولى خصوصا من فئات كبار السن.

ويختار الناخبون، الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795911 ناخبا وناخبة، 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتستمر عملية التصويت لمدة 12 ساعة متواصلة حتى الساعة (1700 بتوقيت جرينتش).