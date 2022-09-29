نورد ستريم: نتوقع السيطرة على تسرب الغاز بحلول الاثنين

قالت شركة «نورد ستريم»، إنها تتوقع السيطرة على تسرب الغاز بحلول الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتتسبب التسريبات الضخمة في أكبر خطي أنابيب للغاز يربطان روسيا بأوروبا؛ في إطلاق كميات هائلة من الغاز الطبيعي، هذا إلى جانب الآثار البيئية المدمرة.

وينبعث الغاز من كل من نورد ستريم 1 و2 منذ يوم الاثنين الماضي، بعد ظهور 3 تسريبات بشكل غامض في النظام، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

ووفق خبراء، فإن معدل التسرب في الساعة الأولى كان في حدود 500 طن متري، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأعلنت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة سفينسكا داجبلاديت، أن حرس السواحل اكتشف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر.

وأفادت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة مساء أمس الأربعاء: «اثنان من مواضع التسرب الأربعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد». والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحد تلك التسريبات قد تركت منطقة بعرض 3000 قدم تتضخم بفقاعات من الميثان ومواد كيميائية غازية أخرى على سطح بحر البلطيق، قبالة سواحل السويد.