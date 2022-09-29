الولايات المتحدة تعين مبعوثة للتنوع البيولوجي ومصادر المياه

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عينت الولايات المتحدة مدافعة جديدة عن الشؤون المتعلقة بالحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية.

وذكرت وزارة الخارجية أن مونيكا ميدينا ستتولى منصب المبعوثة الخاصة للتنوع البيولوجي ومصادر المياه، وستعمل على شؤون عالمية متعلقة بهذه القضايا، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الخميس.

وتشغل ميدينا حاليا منصب مساعدة وزير الخارجية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية. وستظل في منصبها بينما تتولى منصب المبعوثة أيضا.

ومن المتوقع أن تتيح المبعوثة لوزارة الخارجية الاضطلاع بدور أكبر في خطة البيت الأبيض لتعزيز الوصول للمياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي حول العالم. وذكرت الوزارة أنها ستمثل البلاد في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المياه العام المقبل.

وأشار البيان الصحفي للوزارة بالتحديد إلى قضايا تشمل التغير المناخي وجرائم مثل قطع الأشجار والتعدين وتهريب الحيوانات البرية بطريقة غير شرعية، باعتبارها من أهم قضايا التنوع البيئي.