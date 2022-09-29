الناتو: أي هجوم متعمد على البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد حازم

أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الخميس، أن أي هجوم متعمد على البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد موحد وحازم.

وأضاف الناتو -في بيان، وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- أن جميع المعلومات التي لديه تشير إلى وقوع أعمال تخريبية وراء الأضرار التي لحقت بأنابيب خط "نورد ستريم"، موضحا أن جميع المعلومات المتاحة حاليا تشير إلى أن ذلك جاء نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسئولة.

وأضاف البيان "نحن كحلفاء، التزمنا بالاستعداد والردع والدفاع ضد الاستخدام القسري للطاقة والتكتيكات الهجينة الأخرى من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية".

وكان حلف الناتو والاتحاد الأوروبي حذرا، أمس الأربعاء، من الحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية مع وجود مئات الأميال من أنابيب الغاز والنفط وكابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية تحت البحار المفتوحة.