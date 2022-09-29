الإعصار إيان يضعف بسرعة إلى الفئة الثانية بعد فيضان هائل

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تضعف قوة الإعصار إيان بسرعة فيما يتجه صوب وسط فلوريدا، وتراجع إلى الفئة الثانية، ما يمثل بداية النهاية لعاصفة تاريخية ضربت الساحل الأمريكي برياح تبلغ سرعتها 150 ميلا في الساعة (240 كيلومترا في الساعة) قبل ساعات قليلة.

غير أن جنوب غرب فلوريدا مازال يشهد فيضانات "كارثية" ورياحا وأمواجا عالية يبلغ ارتفاعها 12 قدما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن الكثير من مقاطع الفيديو التي نشرت عبر الإنترنت أظهرت فيضانات تجرف في طريقها لافتات المرور والسيارات والقوارب والمنازل، وغمرت المياه تجمعات سكنية بأكملها عصر أمس الأربعاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الأمواج السيئة لم تأت بعد.

اتبع إيان مسارا مماثلا بشكل مخيف لإعصار تشارلي، وهو آخر عاصفة ضربت جنوب غرب فلوريدا في عام 2004.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 8ر1 مليون عميل في ولاية فلوريدا الأمريكية مساء أمس الأربعاء.