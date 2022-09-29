 رئيس الحكومة الجزائري عن خدمات الخطوط الجوية الجزائرية: الاعتراف بالنقص فضيلة - بوابة الشروق
الخميس 29 سبتمبر 2022 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

رئيس الحكومة الجزائري عن خدمات الخطوط الجوية الجزائرية: الاعتراف بالنقص فضيلة

ايمن بن عبد الرحمن رئيس الحكومة الجزائرية
ايمن بن عبد الرحمن رئيس الحكومة الجزائرية
هديل هلال
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 5:33 م
قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمان، إن بلاده تعمل على توطيد العلاقات خاصة في المجال الجوي والبحري مع الدول الشقيقة، مستشهدًا بالجهود المبذولة في مجال زيادة عدد الخطوط مع السعودية والدول العربية الأخرى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن «الجزائر فتحت خطًا بحريًا حتى جدة والكويت، والدول العربية الشقيقة الأخرى، في إطار الانفتاح وزيادة توطيد العلاقات بين البلدان».

وطلب من الخطوط الجوية الجزائرية - حاملة علم الجزائر في الجو - أن تساير تلك النهضة وتساير وتواكب نوعية الخدمات، معقبًا: «الاعتراف بالنُقص فضيلة، ويجب العمل على تدارك النقائص على كل المستويات».

وتابع: «في الخطوط الجوية الجزائرية أو الشركة الوطنية لنقل المسافرين وغيرها من الشركات، نعترف بوجود نقص في الخدمات، وعلينا أن نتوجه نحو الأفضل، وأدعو من كل العاملين والأطقم العاملة في تلك الشركات، إلى المضي قدمًا في جودة الخدمات والحفاظ عليها».

https://twitter.com/ennaharonline/status/157544248543373721

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك