رئيس الحكومة الجزائري عن خدمات الخطوط الجوية الجزائرية: الاعتراف بالنقص فضيلة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن «الجزائر فتحت خطًا بحريًا حتى جدة والكويت، والدول العربية الشقيقة الأخرى، في إطار الانفتاح وزيادة توطيد العلاقات بين البلدان».وطلب من الخطوط الجوية الجزائرية - حاملة علم الجزائر في الجو - أن تساير تلك النهضة وتساير وتواكب نوعية الخدمات، معقبًا: «الاعتراف بالنُقص فضيلة، ويجب العمل على تدارك النقائص على كل المستويات».وتابع: «في الخطوط الجوية الجزائرية أو الشركة الوطنية لنقل المسافرين وغيرها من الشركات، نعترف بوجود نقص في الخدمات، وعلينا أن نتوجه نحو الأفضل، وأدعو من كل العاملين والأطقم العاملة في تلك الشركات، إلى المضي قدمًا في جودة الخدمات والحفاظ عليها».