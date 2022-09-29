أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام.

وذكر التقرير أن معدل الانكماش الحقيقي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني لم يتغير مقارنة بالانكماش ربع السنوي خلال الربع الأول من العام الحالي وفقا للبيانات غير المعدلة، كما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

يأتي تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، بعد تراجعه خلال الربع الأول بنسبة 6ر1% وفقا للبيانات المعدلة؛ ما يعني دخول الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصادات العالم دائرة الركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش ربعين متتاليين.