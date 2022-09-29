الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل البديلة اليوم في ستوكهولم

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من المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز رايت ليفيلهوود المسماة "نوبل البديلة" لهذا العام في ستوكهولم اليوم الخميس.

وتمنح هذه الجوائز تكريما للأبطال الشجعان في مجال حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ عام 1980.

وفي تاريخها، نالت الجوائز شخصيات مشهورة عالميا مثل كاتبة أدب الأطفال السويدية أستريد ليندجرين ، ومسرب المعلومات الأمريكي إدوارد سنودن والناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج.

وعادة ما تُمنح الجوائز لشخصيات ومنظمات أقل بروزا في دائرة الضوء الدولية.

وقبل عام، ذهبت الجائزة إلى المحامية مارثي واندو من الكاميرون، وعالم البيئة الروسي فلاديمير سليفياك، وفريدا هوسون، البطلة الكندية لحقوق السكان الأصليين.