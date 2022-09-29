اكتشاف موضع تسرب رابع للغاز في خطي نورد ستريم

أعلن مركز قيادة حرس السواحل في السويد، اليوم الخميس، اكتشاف موضع تسرب رابع للغاز بخطي نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الغاز يتسرب من الأنابيب منذ أوائل الأسبوع الحالي، حيث تتوقع الدنمارك نفاد الغاز منها بحلول يوم الأحد المقبل. واعتبرت حكومات حوادث التسرب "متعمدة" أو "عملا تخريبيا"، حيث أشارت حكومة فنلندا أمس إلى أن "جهة حكومية هي الوحيدة" التي تستطيع القيام بأعمال بهذا الحجم.

وأدى اكتشاف حدوث تسرب للغاز في ثلاث نقاط بالخطين إلى حالة استنفار من أجل تأمين البنية التحتية لقطاع الطاقة في أنحاء أوروبا، حيث أشارت دول مثل بولندا إلى روسيا باعتبارها المتهم بارتكاب أعمال التخريب في الخطين، في إطار الصراع بين موسكو والدول الغربية من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وقالت النرويج، التي أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي لأوروبا، وشركات الطاقة الكبرى في البلاد أمس، إنها تحاول تعزيز إجراءات الأمن حول أصولها الساحلية.

وقالت قوات حرس السواحل في السويد، إن منطقتي الفقعات فوق نقطة التسرب بالمنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة تغطي مساحة تبلغ 900 متر (2950 قدما).

يذكر أن خط نورد ستريم 1 متوقف عن العمل منذ 31 أغسطس الماضي لأعمال الصيانة واكتشاف مشكلات فنية فيه، بحسب الجانب الروسي، في حين أن خط نورد ستريم 2 لم يدخل حيز التشغيل من الأساس.