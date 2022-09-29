رئيس سريلانكا: سأحاول إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية

قال الرئيس السريلانكي "رانيل ويكريمسينجه"، إنه يحاول إخراج بلاده من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها.

وطالب ويكريمسينجه -في مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أذاعتها اليوم الخميس- اليابان أن تلعب دورا رئيسيا في المفاوضات مع دائني بلاده، مشيرا إلى أن المرحلة الهامة التالية ستكون إجراء محادثات مع الدائنين الرئيسيين.

وأضاف ويكريمسينجه أنه طالب رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بتقديم المساعدة عندما التقى به في وقت سابق من الأسبوع الجاري، موضحا أن المواطنين في سريلانكا يعانون كثيرا كما أن البلاد في حاجة إلى العودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن سريلانكا واليابان تتمتعان بعلاقات صداقة منذ فترة طويلة، معربا عن أمله في العمل سويا وتعزيز هذه العلاقات.