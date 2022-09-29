شركة كلاشنيكوف الروسية تعلن عن مبيعات قياسية

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أعلنت شركة كلاشنيكوف الروسية عن مبيعات قياسية على مدى نحو عشرين عاما لبندقيتها الهجومية الأسطورية بعد 7 أشهر من الحرب في أوكرانيا.

وأعلن رئيس الشركة آلان لوشنيكوف في مدينة ايجيفسك اليوم الخميس، أن مبيعات البندقية كلاشينكوف ارتفعت بنسبة 40%. ولم يقدم أرقاما مطلقة لمبيعات السلاح الأوسع نطاقا في الاستخدام في العالم.

وأكد أن الأولوية هي للجيش الروسي، وأضاف: "ضمان القدرة الدفاعية للبلاد، وبصفة خاصة في الظروف الحالية هى المهمة التي تركز عليها كل إدارات الشركة على القيام بها دون استثناء".

ووفقا للوشنيكوف، فإن الزيادة في المبيعات ترجع أيضا إلى الصادرات.

وأوضح: "قدراتنا الانتاجية يتم استخدامها بشكل مكثف هذا العام".

ووفقا لمعلومات سابقة، تحصل الهند على سبيل المثال على 70 ألف قطعة من البندقية كلاشنيكوف أيه كيه -103.

وأعلنت شركة صادرات الأسلحة الروسية "روسوبورون إكسبورت"، أنها تبيع الآن أكثر من 100 ألف بندقية هجومية كلاشنيكوف من طرازات متعددة في الخارج كل عام.

وبندقية كلاشنيكوف الأوتوماتيكية (أيه كيه) هى الأوسع نطاقا في الاستخدام في العالم ويتم تصنيع نماذج منها بدون تصريح روسي.