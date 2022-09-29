الخارجية اليونانية: أثينا ستدافع عن مصالحها إذا اقتضت الضرورة

قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن أثينا ستدافع عن مصالحها الشرعية وحقوقها، إذا اقتضت الضرورة، وذلك في رد فعل على اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.



وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، مساء أمس، أن الخارجية قالت في بيانها: "لدى تركيا كل الحق في الدفاع عن مصالحها بجميع السبل القانونية شريطة قبولها قواعد القانون الدولي، لكن لا يحق لها خرق القانون الدولي بشكل صارخ وتهديد اليونان بالحرب (التذرع لشن حرب).



وأضاف البيان، أن اليونان تفضل الحوار على أساس مبادئ القانون الدولي، ورغم ذلك "ستدافع عن مصالحها القانونية وحقوقها حال اقتضت الضرورة".