مسؤول جزائري: القمة العربية المقبلة نقلة نوعية للعمل العربي المشترك

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، ستكون بمثابة نقلة نوعية للعمل العربي المشترك، لاسيما تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب ما نشره موقع الإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، قال بوغالي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق الشبكة البرلمانية للمناخ والبيئة، أن المجلس «يعمل على توعية كل البرلمانات العربية حول الإشكالات المطروحة على المستوى العربي، خاصة القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».

وأضاف: «نحن نعمل على مرافقة الجهود الدبلوماسية، حتى تتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق يجمع الشمل»، مؤكدا أن «القضية الفلسطينية لن يكون لها ثقل ولا قوة في الطرح، إلا بلم الشمل الفلسطيني».

وكان السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، قد أكد أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر «استثنائية»، كونها تسعى إلى إضافة مخرجات جادة وحقيقية تعيد التوازن إلى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين «يعولون كثيرا على نتائج هذه القمة».

وتستقبل الجزائري، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، الدورة الـ31 للقمة العربية.



