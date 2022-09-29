تقرير: توقعات تشير إلى تزايد فرص سقوط ليز تراس العام المقبل

تواجه رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس احتمالا متزايدا لإجبارها على التنحي من منصبها قبل نهاية العام، حيث تغرق حكومتها في أزمة اقتصادية، بحسب شركة لادبروكس البريطانية للمراهنات.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم الخميس، خفضت شركة المراهنات احتمالاتها للرحيل بنهاية العام إلى 7 إلى 1، مقارنة بـ11 إلى 1 يوم أمس الأربعاء و40 إلى 1 السبت الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاحتمالات تشير إلى أنه بينما لا تزال هناك فرصة بنسبة 13% تقريبا لاستبدال تراس هذا العام، فإن احتمال أن تغادر داونينج ستريت في عام 2023 أعلى بكثير، بنسبة تبلغ حوالي 60%.

وقالت لادبروكس للمراهنات إن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك في صدارة من سيخلف تراس، إلى جانب كيمي بادينوش، وزيرة التجارة الدولية، ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون كمنافسين محتملين.

ولا يعتد بشكل تام باحتمالات المراهنة كدليل موثوق فيه على الكيفية التي سوف تتشكل بها الأحداث السياسية التي يصعب التنبؤ بها، بل تميل إلى عكس وجهات نظر عدد متواضع من العملاء لديهم مستويات متدنية من السيولة مقارنة بأسواق أخرى.

يذكر أن تراس تولت رئاسة الوزراء في السادس من الشهر الجاري، عقب استقالة جونسون.