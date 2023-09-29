ألمانيا وبولندا والتشيك تريد اتخاذ موقف أقوى ضد الهجرة غير الشرعية

ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، اليوم الجمعة، أن بلادها وبولندا وجمهورية التشيك تريد أن تتخذ موقفا أقوى ضد الهجرة غير الشرعية على حدودها.

واتفقت الأطراف الثلاثة على أن الشرطة الألمانية ربما تسير أيضا دوريات في أراضي الدولتين الجارتين. ويتمثل الهدف في مواجهة المهربين بشكل أكثر فعالية ولرصد ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية قد قدمت في السابق خططا لزيادة عمليات التفتيش المرنة على الحدود إلى الدولتين الجارتين، ولم تستبعد الآن بشكل قاطع، عمليات تفتيش حدودية ثابتة، والتي يجب تقديم طلب للحصول عليها من المفوضية الأوروبية.

وتدعو المعارضة الألمانية أيضا إلى عمليات تفتيش على الحدود.

وقالت الوزيرة "نريد العمل معا لتدمير النشاط الوحشية لعصابات التهريب، التي تتربح من محنة الأشخاص وتهريبهم عبر الحدود، مما يعرض حياتهم للخطر".

وأضافت الوزيرة "في نفس الوقت، يتعين أن نرصد ونمنع الدخول غير المصرح به في وقت مبكر".

وتابعت الوزيرة "ستمنع عمليات التفيش المرنة والمتنقلة المهربين من التحايل على الدوريات بتغيير أماكنهم"