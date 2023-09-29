الطريقة الجازولية الشاذلية بالغربية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

احتفلت الطريقة الجازولية الشاذلية "أحباب دفرة" في مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، بالمولد النبوي بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا، بحضور المستشار فايز فياض شيخ الطريقة، وبمشاركة المئات من المتصوفين وأبناء القرية.

وجابت في شوارع القرية مسيرة لمريدي الطريقة، مرددين الأناشيد والابتهالات والمدائح الدينية احتفالا بذكرى مولد المصطفى.

وأوضح المستشار فايز فياض، أن الطرق الصوفية تحارب التطرف والإرهاب بالاحتفالات، خاصة أن موالد شيوخ الطرق الصوفية لها طابع يختلف عن الاحتفالات والموالد الأخرى التي يتم الاحتفال بها، حيث يظهر فيها العديد من المظاهر التنظيمية التي تجعل عامة الناس ينظرون إلى الصوفية على أنهم أهل علوم دينية وروحانية وليسوا أهل بدع وخزعبلات مثلما يروج أتباع الفكر المتشدد.