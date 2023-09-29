تدريب عسكري فرنسي - ياباني جنوبي المحيط الهادئ وسط تزايد نفوذ الصين

كشف تقرير إخباري، اليوم الجمعة، النقاب عن قيام قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والجيش الفرنسي بإجراء تدريب مشترك بالذخيرة الحية في جنوب المحيط الهادئ أمس، في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز التعاون الدفاعي وسط سعي الصين المتنامي لتأكيد نفوذها العسكري في المنطقة.



وذكرت صحيفة"جابان توداي" اليوم أن التدريبات جزء من تدريب" برونيه تاكاموري"، وهو أول تدريب مشترك على القتال البري بين الدولتين والذي انطلق في العاشر من الشهر الجاري، ويختتم غدا السبت في اقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.



ويشارك نحو 60 عنصرا من القوات اليابانية و 250من القوات الفرنسية في التدريب الذي يشمل الذخيرة الحية، والاستطلاع والاتصالات والتدريبات التكتيكية، من بين أشياء أخرى.



وكثفت اليابان وفرنسا التعاون الدفاعي الثنائي على مدار السنوات الأخيرة بموجب اتفاقية الاستحواذ والخدمات المشتركة بين البلدين، والتي بدأ سريانها في عام 2019.