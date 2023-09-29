مدارس الأقصر تستقبل 300 ألف طالب في بداية العام الدراسي الجديد

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تم الانتهاء تماما من استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بتوفير كل الإمكانيات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح خالد، لـ"الشروق" أن أن مدارس المحافظة ستستقبل ما يقرب من 300 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء 231 فصل جديد في مختلف مدارس المحافظة لاستيعاب الطلاب خاصة الجدد وتوزيعهم على مساحات مناسبة داخل الفصول وتقليل الكثافة.

وأشار خالد، إلى أنه تم رفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، بجانب صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي بجنب رفع رواكد الأخشاب القديمة وخلافه من أسطح المباني وتغيير التالف ومعالجة تسريب مواسير الصرف مع تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول.

وأضاف أنه تم تشكيل جداول للإشراف الدوري على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس، ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه مما يهيئ المدرسة تهيئة كاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي.