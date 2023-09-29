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ملك إسبانيا يدعو الأحزاب لإجراء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 10:22 م

دعا ملك إسبانيا، الأحزاب السياسية إلى إجراء مشاورات جديدة بعد فشل محاولة زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز فيجو في تشكيل حكومة.

ودعا الملك فيليب السادس، ممثلي الأحزاب إلى إجراء مشاورات جديدة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حسبما أفاد بيان صادر عن العائلة المالكة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يعهد إلى رئيس الوزراء المؤقت الاشتراكي بيدرو سانشيز، بتشكيل حكومة.

وكان فيجو بحاجة إلى أربعة أصوات أخرى على الأقل في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان التي أجريت في وقت سابق اليوم الجمعة.

ولكن النواب رفضوا دعم خططه لتشكيل ائتلاف مع الحزب الشعبوي اليميني المتطرف "فوكس".

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