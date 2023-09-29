مقتل امرأة جراء انفجار غاز في مبنى سكني بتركيا خلال يومين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن امرأة - 68 عاما، قتلت في انفجار غاز اليوم الجمعة، في مبنى سكني مكون من ستة طوابق في العاصمة التركية أنقرة.

يأتي الحادث في أعقاب انفجار غاز وقع أمس الخميس في مبنى سكني في اسطنبول، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت شركة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة أنقرة "باسكنت" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر" أن تسربا للغاز من فرن هو السبب المحتمل للانفجار وللحريق الذي أعقبه في المدينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من قناة "تي.آر.تي" انهيارا كليا للواجهة وجدران الشقة الواقعة بالطابق الأول .

وكان بيان صادر عن مكتب حاكم مدينة اسطنبول التركية قد ذكر أن انفجارا وقع أمس الخميس في مبنى بمنطقة "باهجيليفلر" في الجانب الأوروبي من اسطنبول، أكبر مدن تركيا، ونتج عن ضغط للغاز الطبيعي.

وفي الوقت نفسه، تم إرسال رجال الإطفاء ووحدات الرعاية الصحية إلى مكان الحادث بينما قامت الشرطة بتطويق الشارع.

وبحسب قناة "إن تي في" التركية، اتخذ رجال الإطفاء إجراءات لمنع انتشار الحريق الناجم عن الانفجار إلى المباني المجاورة، وأخلوا بعض هذه المباني كإجراء احترازي.

وذكرت القناة أن الانفجار تسبب أيضا في انهيار المبنى وسقوط الحطام على السيارات، مضيفة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.