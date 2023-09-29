أؤمن بضرورة الحركة والجهد الرياضى وما يمكن أن تحققه من فوائد جمة تبدأ بتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على وزن صحى وتحسن فى المزاج والحالة النفسية. لكنى أعمل كثيرا فمهنتى متعلقة بالكمبيوتر وأقضى ساعات كثيرة جالسا. حينما أهم بالبدء فى الاهتمام بالرياضة أشعر بآلام فى كل عضلاتى وعظامى فأحجم عنها هل من حل؟

أمر طبيعى أن تشعر بآلام فى العضلات وربما العظام حين تمارس الرياضة على فترات متقطعة. ممارسة الرياضة يجب أن تكون جزءا من أسلوب حياة فلا تنقطع عنها إنما يجب أن تفسح لها مكانا على الأقل لنصف ساعة من خمسة أيام فى الأسبوع. حتى تتجنب تلك الأوجاع يمكنك أن تفكر فى النقاط التالية:

< الإحماء أمر فى غاية الأهمية قبل البدء فى ممارسة الرياضة يمكنك الإحماء خلال خمس أو عشر دقائق بالمشى مع تحريك الذراعين أو تحريك الذراعين والقدمين معا وأنت فى مكانك ثابتا مع التنفس بعمق. أما فى نهاية مجهودك البدنى فعليك أن تخصص أيضا بعض الدقائق لممارسة تمارين الشد للذراعين والقدمين. يمكنك أيضا أن تقوم برفع بعض الأثقال المحتملة والتى تتراوح بين ٢ ــ ٥ كليوجرامات وفقا لاحتمالك واستطاعتك.

< تأكد من حسن فهمك للأجهزة إذا كنت ستمارس الرياضة فى أحد النوادى ويحسن أن تبدأ المرات الأولى مع مدرب محترف حتى يرشدك إلى ما يمكن أن تستفيد منه من تمارين وما يمكن أن يضرك.

< انصت دائما لحديث جسدك: مع الوقت ستعرف أى التمارين تحقق لك ما تنشده من هدف وبأى إيقاع وهل لك أن تستمر فيها أو تختار غيرها الأمر الذى يحقق لك برنامجا مفيدا محتملا لا يسبب مشكلات.

< اتبع طريقة العشرة بالمائة دائما: إذا ما أردت أن يزداد وقت رياضة المشى وخصصت له عشرين دقيقة زدها دقيقتين كل أسبوع خلال خمسة أسابيع تكون قد تعودت على ثلاثين دقيقة مشى بسهولة وبطريقة لن تلحظها ولن تؤدى لأى آلام فى العضلات.

< يجب تنويع التمرينات حتى تؤدى الغرض منها فالمشى وحده بلاشك مفيد لكن الفائدة الأكثر تأتى حينما يقترن ببعض التمرينات البسيطة التى تستعمل فيها كل عضلات جسمك أو الألعاب الرياضية مثل التنس أو السباحة.