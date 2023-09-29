 روسيا تعلن توجيه ضربات مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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روسيا تعلن توجيه ضربات مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية


نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 6:36 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 6:36 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على مواقع عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الضربات أسفرت عن تدمير مستودعات للذخيرة ومراكز تدريب وتجمعات للقوات الأوكرانية.

وأكد البيان، تدمير مركز قيادة لوحدة أجنبية، وترسانتين كبيرتين من الأسلحة والذخائر، واستهداف إمدادات أسلحة أجنبية الصنع ومراكز لوجستية للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا، عمليات الكر والفر دون تمكن أي طرف من حسم هذا النزاع الذي بدأ مع إعلان موسكو في 24 من فبراير من العام 2022 "عملية عسكرية في أوكرانيا".

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