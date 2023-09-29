وزير الدفاع الإسرائيلي يزور نصبا تذكاريا للهولوكوست في برلين

في ختام زيارته الرسمية الأولى لبرلين، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت النصب التذكاري لمحرقة النازية "جلايس 17" في منطقة جرونفالد.

والتقى جالانت مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس بناجين من الهولوكوست عند النصب اليوم الجمعة، ووضع كلاهما إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وأضاءا شموعا تذكارية للضحايا.

ويحيي النصب ذكرى ما يقرب من 10 آلاف يهودي تم ترحيلهم من برلين إلى معسكرات الاعتقال النازية على متن قطارات خلال الحقبة النازية.

تجدر الإشارة إلى أن والدة جالانت كانت إحدى الناجيات من الهولوكوست من بولندا، وفارقت الحياة في مايو الماضي عن عمر ناهز 88 عاما.

ووقع الوزيران أمس الخميس في برلين إعلان نوايا بخصوص شراء ألمانيا لنظام نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" الإسرائيلي.

كما تم توقيع عقد بين سلطات المشتريات في البلدين بخصوص بدء إنتاج منظومة "آرو3". ويعتبر الاتفاق بمثابة علامة على استمرار تعزيز العلاقة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل.

وجاء شراء منظومة الدفاع الصاروخي "آرو3" كرد فعل من برلين على الحرب الروسية في أوكرانيا. وتهدف صفقة "آرو 3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة خلال نحو عامين.

وبعد توقيع الاتفاق، قال جالانت إنه بعد مرور 80 عاما تقريبا على المحرقة، "تعتبر هذه لحظة مؤثرة لكل يهودي"، مضيفا أن هذا الأمر يؤثر فيه شخصيا باعتباره ابنا وحفيدا لناجين من المحرقة.