محافظ المنوفية يوجه بتكثيف المرور الميداني لمتابعة رفع تراكمات القمامة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، بالاستمرار في تكثيف المرور الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع جمع المخلفات أولا بأول بجميع الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة للارتقاء بالمظهر العام.

وشدد المحافظ، في تصريح اليوم الجمعة، على المراجعة الدورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال حفاظا على حقوق المواطنين.

كما تابع جهود الوحدات المحلية في إزالة تراكمات القمامة ونواتج الهدم من أمام المدارس والمستشفيات والمصالح والهيئات الحكومية والمحلات التجارية والوحدات السكنية بجميع أرجاء المحافظة، مشددا على المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظا على الطرق العامة والبيئة.

وناشد المحافظ جموع المواطنين، ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، مؤكدا أن الدولة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.