مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف في منطقة خيرسون الأوكرانية

ذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل، قتلوا في منطقة "خيرسون" جنوب أوكرانيا، في أحدث موجة من الهجمات الروسية.

وأصيب خمسة من السكان، بسبب القصف الكثيف، أمس الخميس، طبقا لما ذكره الحاكم العسكري، أولكسندر بروكودين، على تطبيق تليجرام صباح اليوم الجمعة. وتردد أن شخصين آخرين أصيبا في خيرسون اليوم الجمعة.

وقال بروكودين إن الجيش الروسي قصف المنطقة 96 مرة، في فترة 24 ساعة. وتعرضت العاصمة لـ45 عملية قصف.

وشهدت "خيرسون" قصفا كثيفا كما سقط الكثير من الضحايا المدنيين، في الأيام الأخيرة، حيث تواصل روسيا شن الحرب على أوكرانيا. وبدأ الصراع في فبراير 2022، منذ أن ضمت روسيا بشكل غير شرعي العديد من المناطق، في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك خيرسون.