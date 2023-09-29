 إخفاق ألبرتو فيخو للمرة الثانية في الفوز بمنصب رئيس وزراء إسبانيا - بوابة الشروق
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إخفاق ألبرتو فيخو للمرة الثانية في الفوز بمنصب رئيس وزراء إسبانيا

مدريد - د ب أ
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 4:11 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 4:11 م

أخفق رئيس المعارضة المحافظة في إسبانيا ألبرتو نونيز فيخو مجددا في الفوز برئاسة الوزراء في الجولة الثانية من التصويت بالبرلمان، اليوم الجمعة.


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