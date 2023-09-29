إخفاق ألبرتو فيخو للمرة الثانية في الفوز بمنصب رئيس وزراء إسبانيا

الأكثر قراءة
بعد دخول صبري نخنوخ .. ما قصة فالكون؟ وهل يجوز أن يديرها وهو مدان سابقا بحكم جنائي؟
العثور على جثة قاتل موظفة جامعة القاهرة .. انتحر في مدينة العلمين
مصرع طالب على يد والده وعمه في الدقهلية
طارق الشناوي: مصطفى قمر يخترع قصصا.. وعندما ينتهك عرضي فيجب أن أدافع عنه
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
أخفق رئيس المعارضة المحافظة في إسبانيا ألبرتو نونيز فيخو مجددا في الفوز برئاسة الوزراء في الجولة الثانية من التصويت بالبرلمان، اليوم الجمعة.