إخفاق ألبرتو فيخو للمرة الثانية في الفوز بمنصب رئيس وزراء إسبانيا

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أخفق رئيس المعارضة المحافظة في إسبانيا ألبرتو نونيز فيخو مجددا في الفوز برئاسة الوزراء في الجولة الثانية من التصويت بالبرلمان، اليوم الجمعة.